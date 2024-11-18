Rojin'in babasıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçisinin o yorumu Gülben Ergen'i kızdırdı! Verdiği yanıt gündem oldu...

27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in davasını yakından takip eden Gülben Ergen, Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'daki evine giderek Nizamettin Kabaiş ile görüştü.

"Acılı Nizamettin Babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz!" notuyla Nizamettin Karaiş ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ergen, bir takipçisinden hiç beklemediği bir yorum aldı.

YANITSIZ BIRAKMADI!

Ergen'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa bir kullanıcı "Misafire terlik verilir" yorumunu yaptı. Ergen de tepki çeken bu yorumu yanıtsız bırakmadı. "Misafir değilim ben o evdenim" cevabını verdi. Ergen bu cevabıyla da kullanıcıların kalbini kazandı.