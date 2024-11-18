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  4. Rojin'in babasıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçisinin o yorumu Gülben Ergen'i kızdırdı! Verdiği yanıt gündem oldu...

Rojin'in babasıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçisinin o yorumu Gülben Ergen'i kızdırdı! Verdiği yanıt gündem oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 13:03
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Van'da cansız bedeni 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş'in davasını takip eden Gülben Ergen, Rojin'in babasını ziyaret etti. Sosyal medya hesabından baba Nizamettin Kabaiş'le fotoğrafını paylaşan Ergen'e bir takipçisi yorum yaptı. O yorumu yanıtsız bırakmadı.

Rojin'in babasıyla fotoğrafını paylaştı! Takipçisinin o yorumu Gülben Ergen'i kızdırdı! Verdiği yanıt gündem oldu...

27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in davasını yakından takip eden Gülben Ergen, Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'daki evine giderek Nizamettin Kabaiş ile görüştü.

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"Acılı Nizamettin Babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz!" notuyla Nizamettin Karaiş ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ergen, bir takipçisinden hiç beklemediği bir yorum aldı.

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YANITSIZ BIRAKMADI!

Ergen'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa bir kullanıcı "Misafire terlik verilir" yorumunu yaptı. Ergen de tepki çeken bu yorumu yanıtsız bırakmadı. "Misafir değilim ben o evdenim" cevabını verdi. Ergen bu cevabıyla da kullanıcıların kalbini kazandı.

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Gülben Ergen
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