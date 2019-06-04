Roland Garros yarı finalinde Roger Federer - Rafael Nadal karşılaşacak

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gün maçları tamamlandı.

Roland Garros'ta 11 olmak üzere 17 grand slam şampiyonluğuna sahip İspanyol Rafael Nadal, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ile karşılaştı. Rakibini bir saat 51 dakika süren mücadelede 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenen dünya 2 numarası Nadal, yarı finale çıktı.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ise çeyrek finalde dünya klasmanının 24 numarası Stan Wawrinka ile mücadele etti. Vatandaşını 3 saat 35 dakika süren karşılaşmada 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4 sona eren setlerle 3-1 mağlup eden 2009 yılının şampiyonu Federer, adını yarı finale yazdırarak Nadal'ın rakibi oldu.

Federer ve Nadal ikilisi, kariyerlerinde 39. kez karşı karşıya gelecek. Nadal'ın birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 23-15 üstünlüğü bulunsa da ikili arasındaki son 5 karşılaşma, Federer'in galibiyetiyle sonuçlandı.

KADINLARDA KONTA VE VONDROUSOVA YARI FİNALDE

Tek kadınlar çeyrek finalinde 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ile karşılaştı.