Roma 1 - 4 Napoli

Serie A'nın 29. haftasında Roma, Napoli'yi konuk etti. Napoli, Milik'in 2, Mertens'in 49, Verdi'nin 54 ve Younes'in 81. dakikadaki golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü ise 45+4. dakikada penaltıdan Perotti attı.
Sakatlığı yüzünden 19 Ocak'tan bu yana sahalardan uzak kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, 82. dakikada Perotti'nin yerine oyuna girdi. Cengiz, sakatlığı öncesi çıktığı 18 Serie A maçında 3 gol ve 6 asist üretmişti.
Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Parma 1 - 3 Atalanta
Fiorentina 1 - 1 Torino
Frosinone 0 - 1 SPAL
Bologna 2 - 1 Sassuolo
Inter 0 - 1 Lazio
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