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Roma 2 - 0 Juventus

İTALYA HABERLERİ  | 13.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

Serie A'da Roma, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 1 asist yaptığı maçta şampiyon Juventus'u 2-0'la geçerek Devler Ligi'ne katılabilme iddiasını sürdürdü.

Roma 2 - 0 Juventus

Cengiz Ünder'in 78. dakikada oyuna girdiği maçta Roma'ya galibiyeti getiren isimler 79. dakikada Alessandro Florenzi ve 90. dakikada da Dzeko oldu. Dzeko'nun golünde asisti yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

Roma bu galibiyetin ardından puanını 62'ye çıkarttı.

Serie A'da diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

SPAL 1 - 2 Napoli
Torino 3 - 2 Sassuolo
Sampdoria 1 - 2 Empoli
Frosinone 1 - 3 Udinese

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Anahtar Kelimeler:
roma juventus Cengiz Ünder

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