Roma 2 - 0 Juventus

Cengiz Ünder'in 78. dakikada oyuna girdiği maçta Roma'ya galibiyeti getiren isimler 79. dakikada Alessandro Florenzi ve 90. dakikada da Dzeko oldu. Dzeko'nun golünde asisti yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

Roma bu galibiyetin ardından puanını 62'ye çıkarttı.

Serie A'da diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

SPAL 1 - 2 Napoli

Torino 3 - 2 Sassuolo

Sampdoria 1 - 2 Empoli

Frosinone 1 - 3 Udinese

