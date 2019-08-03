Roma 3 - 2 Lille (Hazırlık maçı)

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan özel maçta, ev sahibi ekip, 19. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Roma adına beraberlik golünü ise Cengiz Ünder attı. 51. dakikada gelişen Roma hücumunda Edin Dzeko'nun içeri ortaladığı topu, milli futbolcu ağlarla buluşturdu: 1-1.

dakikada Roma'nın genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi. dakikada Luiz Araujo, Lille adına eşitlik golünü kaydetti: 2-2.

Karşılaşmanın son anlarında gelişen atakta, Bryan Cristante 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı.

Müsabakada, milli futbolcu Cengiz Ünder, 72. dakika oyunda kaldı.

