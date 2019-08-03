Roma 3 - 2 Lille (Hazırlık maçı)

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan özel maçta, ev sahibi ekip, 19. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Roma adına beraberlik golünü ise Cengiz Ünder attı. 51. dakikada gelişen Roma hücumunda Edin Dzeko'nun içeri ortaladığı topu, milli futbolcu ağlarla buluşturdu: 1-1.
dakikada Roma'nın genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın son anlarında gelişen atakta, Bryan Cristante 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı.
Müsabakada, milli futbolcu Cengiz Ünder, 72. dakika oyunda kaldı.
Emre Mor'dan taraftara mesaj
Kartal'ı Udinese avladı
Trabzonspor transferi resmen duyurdu
Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı
Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı
River'ın yeni sponsoru THY
İşte Trabzon'un golcüsü
Emre Akbaba heyecanlandırdı
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Dani Alves'in yeni takımı belli oldu
Milan'a Portekizli golcü
Sivas'ın rakibi F.Bahçe
Audi Kupası'nda şampiyon Tottenham
Bursaspor Altay'ı devirdi
Eskişehir'de isyan! Antrenmana çıkmadılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum