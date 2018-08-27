Cengiz'in asisti Roma'ya yetmedi!

Serie A'da yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğa aday olan Roma, 2. haftada Atalanta ile karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Roma, 2. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Pastore'nin golüyle 1-0 öne geçirdi.

Çabuk toparlanan konuk Atalanta, 19'da Castagne, 22 ve 38. dakikalarda Rigoni'nin golleriyle devreye 3-1 önde girdi. İkinci yarıda toparlanan Roma, 60'ta Dzeko'nun asistinde Florenzi'nin golüyle skoru 3-2 yaptı.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Manolas, Roma adına durumu 3-3'e getiren isim oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Roma ve Atalanta puanını 4 yaptı.



