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Cengiz'in asisti Roma'ya yetmedi!

İTALYA HABERLERİ  | 27.08.2018 23:23 | Son Güncelleme

Serie A'nın 2. haftasında Cengiz Ünder'in takımı Roma sahasında Atalanta'ya 3-2 yenildi. Atalanta'ya galibiyeti Rigoni (2) ve Castagne getirirken, Roma'nın sayılarını Pastore ve Florenzi kaydetti. Cengiz Ünder, Pastore'nin golünde asisti yapan isim oldu.

Cengiz'in asisti Roma'ya yetmedi!

Serie A'da yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğa aday olan Roma, 2. haftada Atalanta ile karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Roma, 2. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Pastore'nin golüyle 1-0 öne geçirdi.

Çabuk toparlanan konuk Atalanta, 19'da Castagne, 22 ve 38. dakikalarda Rigoni'nin golleriyle devreye 3-1 önde girdi. İkinci yarıda toparlanan Roma, 60'ta Dzeko'nun asistinde Florenzi'nin golüyle skoru 3-2 yaptı.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Manolas, Roma adına durumu 3-3'e getiren isim oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Roma ve Atalanta puanını 4 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Roma - Atalanta Cengiz Ünder javier pastore

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