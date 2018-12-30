Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

İşte Abdülkadir Ömür'ün transferinde yaşananlar...
Roma, Abdülkadir Ömür için 30 milyon euro teklif yapacak
Cengiz Ünder’den sonra Trabzonspor’un genç yıldızı da İtalya’nın yolunu tutacak.
Roma Sportif Direktörü Monchi, Trabzonspor’un 19 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür için pazarlık yapacak.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bazı İngiliz takımlarının da istediği Abdülkadir için 30 milyon euroluk resmi teklif yapılacak.
Böylece diğer taliplerin de önüne geçilecek. Her ne kadar Abdülkadir için birçok kulüp yetkililerini yollasa da, henüz Trabzonspor’a ulaşan resmi bir teklif yok.
Abdülkadir Ömür Roma'nın teklifini kabul ederse, Cengiz Ünder ve Salih Uçan'dan sonra İtalyan ekibinde forma giyen üçüncü Türk olacak.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, 2 gol atıp 4 asist yaptı.
Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (AKŞAM)
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