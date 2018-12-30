Abdülkadir Ömür çılgınlığı!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bazı İngiliz takımlarının da istediği Abdülkadir için 30 milyon euroluk resmi teklif yapılacak.

Böylece diğer taliplerin de önüne geçilecek. Her ne kadar Abdülkadir için birçok kulüp yetkililerini yollasa da, henüz Trabzonspor’a ulaşan resmi bir teklif yok.