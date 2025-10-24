Roma, Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e evinde boyun eğdi; Halil Umut Meler'in yönettiği maç tartışmalara neden oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, sahasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in forma giydiği karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Maç, tartışmalı kararlarıyla gündeme oturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, Roma Olimpiyat Stadı dün akşam (23 Ekim 2025) sürpriz bir sonuca sahne oldu. Roma, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Milli futbolcumuz Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in maç boyunca verdiği kararlar, özellikle Roma taraftarları ve İtalyan spor basını tarafından yoğun şekilde eleştirildi.

Maça hızlı başlayan Viktoria Plzen, 20. dakikada Adu'nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sadece iki dakika sonra Souare sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı ve Roma'yı adeta şoka soktu. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Roma soyunma odasında taktiksel değişiklikler yapmak zorunda kaldı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Roma, baskısını artırdı ve 54. dakikada bir penaltı kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Dybala skoru 2-1'e getirdi. Ancak golden sonra da baskısını sürdüren Roma, aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamadı. Viktoria Plzen, savunmada direnç göstererek Roma'nın ataklarını savuşturmayı başardı. Bu sonuçla Viktoria Plzen, gruptaki iddiasını sürdürürken, Roma'nın gruptan çıkma şansı zora girdi.

Roma'nın evinde Viktoria Plzen'e mağlup olması, Avrupa Ligi'nde büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. Halil Umut Meler'in yönettiği maç, hakem kararlarıyla gündeme gelirken, Zeki Çelik'in performansı da eleştirilere neden oldu. Roma'nın gruptaki geleceği tehlikeye girerken, Viktoria Plzen önemli bir avantaj elde etti. Maçın yankıları ve tartışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor.