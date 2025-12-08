SPOR

Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçının hakemine tepki! ''Kime VAR, kime YOK!''

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasının kapanış maçında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlı ekip maçın henüz başlarında Bayo'nun golüyle 1-0 geriye düşse de, El Bilal Toure ile 35.dakikada eşitliği yakaladı. Beşiktaş devre arasında yediği golle alakalı iki paylaşım yaptı. Kartal pozisyonlarda hakeme isyan etti... | Beşiktaş haberleri

Burak Kavuncu

Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile karşılaşırken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın henüz 7.dakikasında Muhammed Bayo ile 1-0 öne geçen deplasman takımının golü büyük tartışmalara sebebiyet verdi.

''YORUMSUZ!''

Beşiktaş tan Gaziantep FK maçının hakemine tepki! Kime VAR, kime YOK! 1

Beşiktaş, Muhammed Bayo'nun golüyle ilgili bir paylaşım yaptı ve "Yorumsuz!" yazdı.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR PAYLAŞIM DAHA! ''Kime VAR, kime YOK!''

Beşiktaş maçın ikinci yarısında ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Jota Silva yerine Abraham dahil olurken, siyah-beyazlılar bu pozisyona isyanda bulundu. Beşiktaş sosyal medya hesabından ''Kime VAR kime YOK'' paylaşımında bulundu.

SAVUNMADA HATA GOLÜ GETİRDİ!

Beşiktaş tan Gaziantep FK maçının hakemine tepki! Kime VAR, kime YOK! 2

Gaziantep FK kendi yarı alanının sağ kanadından Beşiktaş savunma arkasına uzun bir top gönderdi. Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı topu ayağının altından kaçırınca, kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed Bayo topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

