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Roma: Cengiz Ünder 5 hafta yok

İTALYA HABERLERİ  | 10.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

Serie A takımlarından Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder’in 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Roma: Cengiz Ünder 5 hafta yok

İtalyan basınında çıkan haberlerde, milli takımın geçen hafta Andorra ile oynadığı maç öncesi yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan ve milli takım aday kadrosundan da çıkartılan Cengiz Ünder’e dün bazı tetkikler yapıldı.

Bugün çıkan tetkik sonuçlarına göre, 22 yaşındaki oyuncunun, 5 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu hafta sonu Roma’nın ligde karşılaşacağı Sassuolo ile gelecek hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı yapacağı mücadeleler başta olmak üzere, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger ve Cagliari maçlarında takımında yer alamayacak.

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Cengiz Ünder roma

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