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Roma, Cengiz Ünder'i 60 milyon euronun altında bir bedele satmama kararı aldı!

İTALYA HABERLERİ  | 16.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

İtalyan devi Roma, milli gururumuz Cengiz Ünder için en az 60 milyon Euro (366 milyon TL) talep edip bu rakamın altında gelecek tüm teklifleri reddetme kararı aldı.

Roma, Cengiz Ünder'i 60 milyon euronun altında bir bedele satmama kararı aldı!

İtalyan devi Roma, sezon sonunda yıldız oyuncularını kaybedebilir...

Avrupa devlerinin radarında olan Yunan stoper Kostas Manolas’ın 36 milyon Euro (220 milyon TL), İtalyan orta saha Lorenzo Pellegrini’nin ise 30 milyon Euro’luk (183.1 milyon TL) serbest kalma bedellerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu iki ismin sezon sonunda yüksek ihtimalle takımdan ayrılacak olması sonrasında Başkent ekibi, birçok talibi bulunan milli gururumuz Cengiz Ünder’in de fiyatını belirledi. 21 yaşındaki futbolcumuz için en az 60 milyon Euro (366 milyon TL) talep eden İtalyan devi, bu rakamın altında gelecek tüm teklifleri reddetme kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
roma Cengiz Ünder

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