Roma'da sürpriz aday; Marcelo Bielsa

Serie A ekibi Roma, Mart ayında Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırmasının ardından Claudio Ranieri'yi sezon sonuna kadar geçici olarak takımın başına getirmişti.
İtalyan medyasında yer alan habere göre Romalı yetkililer, Antonio Conte'nin İnter'e gideceğini iletmesinin ardından ibreyi Marcelo Bielsa'ya çevirdi.
LAZİO'DAN KÖTÜ AYRILMIŞTI
Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa, daha önce Lazio'nun başına geçmiş ancak maça çıkmadan takımdan ayrılmıştı. Bielsa, 2 Temmuz 2016'da mavi-beyazlılarla sözleşme imzalarken, 8 Temmuz'da ayrılık kararını açıklamıştı.
Şu anda İngiltere Championship ligi ekiplerinden Leeds United'ı çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, 1,75 puan ortalamasını yakalayarak önemli bir başarı elde etti.
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