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Roma’dan büyük umutlarla gelmişti! Sadece 90 dakika Beşiktaş'ta kaldı

Beşiktaş'ın Roma'dan kiraladığı Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı formayla sadece 1 maça çıkan file bekçisi şehre veda etti.

Roma’dan büyük umutlarla gelmişti! Sadece 90 dakika Beşiktaş'ta kaldı
Burak Kavuncu

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren ve takımdaki yabancı kontenjanını hafifletmeyi amaçlayan Beşiktaş'ta, beklenen ayrılıklardan ilki kaleci departmanında yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, İtalyan devi Roma'dan büyük umutlarla kiralanan ancak teknik heyetin gözüne girmeyi başaramayan Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez ile olan sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

SADECE 1 MAÇ, 90 DAKİKALIK BEŞİKTAŞ KARİYERİ!

Roma’dan büyük umutlarla gelmişti! Sadece 90 dakika Beşiktaş ta kaldı 1

Büyük beklentilerle Serie A ekibinden kiralanan Devis Vasquez'in siyah-beyazlı kulüpteki macerası adeta bir tabela rekoruyla son buldu. Takımda birinci kaleci konumuna yükselemeyen ve antrenman performansıyla da teknik kadroyu ikna edemeyen deneyimli eldiven, Beşiktaş kariyeri boyunca yalnızca 1 resmi maçta şans bulabildi.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLE VEDA ETTİ!

Roma’dan büyük umutlarla gelmişti! Sadece 90 dakika Beşiktaş ta kaldı 2

Fatih Karagümrük ile oynanan ve golsüz eşitlikle (0-0) sonuçlanan mücadelede 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı kaleci, bu maçın ardından formayı bir daha kapamadı. Süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen oyuncunun talebi, yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş yönetimi tarafından da olumlu karşılanınca ayrılık süreci hız kazandı. Vasquez, arkasında sadece 90 dakikalık bir Beşiktaş istatistiği bırakarak Türkiye defterini kapatmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Roma beşiktaş
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