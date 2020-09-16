Roma’dan Marcao’ya 12 milyon Euro’luk teklif!

Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. FFP gereği oyuncu sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılarda Belhanda ve Marcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

BELHANDA’DAN AYRILIK TALEBİNE YANIT!

Transfer dönemi kapanmadan eksik bölgelerini kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar, önceliğini oyuncu satışına çevirmiş durumda. Bu bağlamda sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Belhanda’yı takımdan göndermek isteyen Galatasaray’a Faslı yıldızdan cevap geldi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımdan ayrılmak istemediğini ve sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediğini bir kez daha yönetime iletti.

GALATASARAY’DA MARCAO’YA TEKLİF VAR!

Transferde FFP kuralları yüzünden sattığı kadar alabilen sarı-kırmızılı ekibe İtalya’dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Roma, Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao için 12 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.

Sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklifi düşük bularak geri çevirdi. Galatasaray’ın Marcao’nun satışından 20 milyon Euro gibi bir gelir beklediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Luyindama ve Marcao için henüz istediği maddi teklifleri alabilmiş değil.

Galatasaray yönetimi öte yandan Diagne, Jimmy, Şener, Linnes ve Sekidika gibi isimler için gelen teklifleri de değerlendirecek.

(ASİST ANALİZ)