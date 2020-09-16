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Roma’dan Marcao’ya 12 milyon Euro’luk teklif!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2020 20:22 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekibi Roma, Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao için 12 milyon Euro’luk teklifte bulundu.

Roma’dan Marcao’ya 12 milyon Euro’luk teklif!

Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. FFP gereği oyuncu sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-kırmızılılarda Belhanda ve Marcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

BELHANDA’DAN AYRILIK TALEBİNE YANIT!

Transfer dönemi kapanmadan eksik bölgelerini kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar, önceliğini oyuncu satışına çevirmiş durumda. Bu bağlamda sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Belhanda’yı takımdan göndermek isteyen Galatasaray’a Faslı yıldızdan cevap geldi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımdan ayrılmak istemediğini ve sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediğini bir kez daha yönetime iletti.

GALATASARAY’DA MARCAO’YA TEKLİF VAR!

Transferde FFP kuralları yüzünden sattığı kadar alabilen sarı-kırmızılı ekibe İtalya’dan sürpriz bir transfer teklifi geldi. Roma, Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao için 12 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.

Sarı-kırmızılı yönetim ise bu teklifi düşük bularak geri çevirdi. Galatasaray’ın Marcao’nun satışından 20 milyon Euro gibi bir gelir beklediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Luyindama ve Marcao için henüz istediği maddi teklifleri alabilmiş değil.

Galatasaray yönetimi öte yandan Diagne, Jimmy, Şener, Linnes ve Sekidika gibi isimler için gelen teklifleri de değerlendirecek.

(ASİST ANALİZ)


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