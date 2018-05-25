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Roma'dan yalanlama! Monchi: Talisca ile ilgilenmiyoruz

İTALYA HABERLERİ  | 25.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

İsmi Roma'yla anılan Anderson Talisca için İtalyan ekibinden yalanlama geldi. Sportif Direktör Monchi, "Talisca ile ilgilenmiyoruz. Çıkan bu haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi

Roma'dan yalanlama! Monchi: Talisca ile ilgilenmiyoruz

İki sezondur kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a veda eden Anderson Talisca'nın yeni adresi belirsizliğini korurken oyuncuyla adı anılan Roma'dan transfer açıklaması geldi.

Roma Sportif Direktörü Monchi, Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeyi düşünmediklerini belirterek, "Onunla ilgilenmiyoruz. Çıkan bu haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

Monchi'nin bu açıklamasının ardından gözler Talisca'ya çevrilirken oyuncunun Premier Lig'e transfer olabileceği dedikoduları da arttı. Brezilya basınına verdiği röportajda, Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığını ifade eden Talisca için Şenol Güneş de "Cenk Tosun'a rakip olabilir" şeklinde demeç vermişti. (Ajansspor)


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Anahtar Kelimeler:
roma anderson talisca Monchi

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