Roma'dan yalanlama! Monchi: Talisca ile ilgilenmiyoruz

İki sezondur kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'a veda eden Anderson Talisca'nın yeni adresi belirsizliğini korurken oyuncuyla adı anılan Roma'dan transfer açıklaması geldi.
Roma Sportif Direktörü Monchi, Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeyi düşünmediklerini belirterek, "Onunla ilgilenmiyoruz. Çıkan bu haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
Monchi'nin bu açıklamasının ardından gözler Talisca'ya çevrilirken oyuncunun Premier Lig'e transfer olabileceği dedikoduları da arttı. Brezilya basınına verdiği röportajda, Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığını ifade eden Talisca için Şenol Güneş de "Cenk Tosun'a rakip olabilir" şeklinde demeç vermişti. (Ajansspor)
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