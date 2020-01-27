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Roma derbisinin ardından Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

İTALYA HABERLERİ  | 27.01.2020 00:14 | Son Güncelleme

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in, Lazio ile oynanan derbideki performansı övgü topladı. Roma'nın hocası Paulo Fonseca, "O, defansif anlamda da çok iyi çalıştı. Onun gösterdiği bu performanstan memnunum. Hücumda zaten her zaman çok iyi. Çok iyi bir maç oynadı" ifadelerini kullandı. Lazio teknik direktörü Simeone Inzaghi ise "Cengiz Ünder, çok iyi bir maç çıkardı" diyerek, genç oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti.

Roma derbisinin ardından Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

Serie A'nın 21. haftasında 1-1 sona eren Roma-Lazio derbisinde 90 dakika sahada kalan Cengiz Ünder'in gösterdiği performans, her iki takımın teknik direktörü tarafından övüldü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, Lazio maçını kazanmayı hak ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

"CENGİZ'İN GÖSTERDİĞİ PERFORMANSTAN MEMNUNUM"

Fonseca, Cengiz Ünder ile maçtan önce konuştuğunu ve kendisinden takım savunmasına daha fazla yardımcı olmasını istediğini anlattı. Fonseca, "O, defansif anlamda da çok iyi çalıştı. Onun gösterdiği bu performanstan memnunum. Hücumda zaten her zaman çok iyi. Çok iyi bir maç oynadı" diye konuştu.

"CENGİZ ÜNDER ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise Roma'nın kendilerine göre çok daha iyi oynadığını, bazı oyuncularının en iyi performansını gösteremediğini söyledi.

Cengiz Ünder'in kendilerini zorlayıp zorlamadığına ilişkin bir soruya da Inzaghi, "Cengiz Ünder, çok iyi bir maç çıkardı" diyerek, genç oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti.

(AA)

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