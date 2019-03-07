Roma, Eusebio Di Francesco ile yolların ayrıldığını açıkladı!

MYNET.COM | Serie A'da bu sezon bekleneni veremeyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de Porto'ya uzatmalar sonucu mağlup olarak elenen Cengiz Ünder'in takımı Roma'da beklenen oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada; Porto yenilgisi sonrası yapılan toplantıda, teknik direktör Eusebio Di Francesco'yla yolların ayrılması yönünde karar alındığı belirtildi.

DI FRANCESCO'NUN ROMA'DAKİ FUTBOLCULUK GÜNLERİ

Roma başkanı Pallotta, "Hem ben hem de Roma camiasının tamamı, Eusebio'ya çabaları için teşekkür ediyor. Her zaman profesyonel bir şekilde çalıştı. Kulübün çıkarların her şeyin üstünde tuttu. Bundan sonraki kariyerinde onun için en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılığı duyurdu.

2017 yılının haziran ayında Roma'nın başına geçen Di Francesco, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti.





