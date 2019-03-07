Roma, Eusebio Di Francesco ile yolların ayrıldığını açıkladı!

MYNET.COM | Serie A'da bu sezon bekleneni veremeyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de Porto'ya uzatmalar sonucu mağlup olarak elenen Cengiz Ünder'in takımı Roma'da beklenen oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada; Porto yenilgisi sonrası yapılan toplantıda, teknik direktör Eusebio Di Francesco'yla yolların ayrılması yönünde karar alındığı belirtildi.
DI FRANCESCO'NUN ROMA'DAKİ FUTBOLCULUK GÜNLERİ
Roma başkanı Pallotta, "Hem ben hem de Roma camiasının tamamı, Eusebio'ya çabaları için teşekkür ediyor. Her zaman profesyonel bir şekilde çalıştı. Kulübün çıkarların her şeyin üstünde tuttu. Bundan sonraki kariyerinde onun için en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılığı duyurdu.
2017 yılının haziran ayında Roma'nın başına geçen Di Francesco, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı göstermişti.
Feghouli'den Mitroglou sözleri
Hagi'nin ziyareti ülkeyi karıştırdı! Dev ekibin başına mı geçiyor?
Ve Ozan Kabak açıkladı! Bayern Münih...
F.Bahçe Müzesi para bastı
Mourinho için şoke eden sözler!
Hakemin müdahalesiyle yaşama döndü
Fenerbahçe Başakşehir'e odaklandı
Ünal Karaman'dan eleştirilere sert cevap
İşte Beşiktaş'ın yeni hocası
Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek
'Şampiyon henüz belli değil'
İşte İbrahim Üzülmez'in yeni takımı
Löw neşteri vurdu! 3 yıldız artık yok
Babasını andı, PFDK'lık oldu!
Olaylı maçın PFDK faturası açıklandı!
Trabzonspor 4. sıraya geriledi
'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı
Pirlo geri dönüyor! İşte yeni görevi
Okuyucu Yorumları 0 yorum