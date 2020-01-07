Roma, Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov ile sözleşme uzattı

Roma, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği Aleksandar Kolarov ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

KOLAROV'DAN İMZA SONRASI AÇIKLAMA

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, "Sözleşmemi uzattıları için kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük. Bunu başka bir başlangıç noktası olarak görüyorum. Bu kulübün büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğim" dedi.

KOLAROV MÜTHİŞ PROFESYONEL

Roma'nın idarecisi Guido Fienga ise yaptığı açıklamada, "Kolarov ile sözleşme yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Aleksandar her zaman saha içinde ve dışında mükemmel bir profesyonel olmuştur" sözlerini kulandı

ALEKSANDAR KOLAROV KİMDİR?

Aleksandar Kolarov (d. 10 Kasım 1985, Belgrad),Sırp millî futbolcudur. Defans pozisyonunda oynayan Kolarov, şu anda Serie A ekiplerinden Roma'da forma giymektedir.

KARİYERİ

Futbol kariyerine Kızılyıldız altyapısında başlayan Kolarov, 2004 yılında Čukarički Stankom ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sırp futbolcu, Şubat 2006'da Beograd'a transfer olmuştur. 2007 yazında 925.000 € bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Kolarov, yeni takımı için ilk golünü 30 Eylül 2007'de Reggina ile oynadıkları maçta atmıştır. 2009-2010 sezonunda Real Madrid ve Manchester City, Kolarov ile ilgilenmeye başladı ve 24 Temmuz 2010'da İngiliz ekibi transferi bitirdi. City, bu transfer için Lazio'ya 16 milyon £ bonservis bedeli ödemiştir.

Kolarov, Premier League'deki ilk maçına 14 Ağustos 2010'da Tottenham Hotspur ile oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçta çıktı. 18 Ocak 2011'de Kolarov, Leicester City karşısında yeni takımı için ilk golünü attı. Sırp futbolcu, Premier League'deki ilk golünü ise, 2 Şubat 2011'de Birmingham City karşısında attı.