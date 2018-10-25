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Galatasaray'ın genç yıldızına dev talip!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.10.2018 17:12 | Son Güncelleme

Yunus Akgün için Roma iddiası... İtalyan basını, Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin Galatasaray forması giyen genç yıldız Yunus Akgün'ün peşinde olduğunu yazdı.

Galatasaray'ın genç yıldızına dev talip!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, İtalyan basınının dikkatini çekti. Galatasaray froması giyen genç futbolcu Yunus Akgün, İtalyanların dikkatini çekti. Roma forması giyen Cengiz Ünder'e benzetilen genç futbolcu için sportif direktör Monchi'nin takipte olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder transferinden sonra Türkiye'deki genç yetenek arayışlarına devam ediyor. Monchi'nin yeni hedeflerinden birinin de Yunus Akgün olabileceği belirtildi. Galatasaray'da bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulan genç futbolcunun sağ kanatta görev yaptığı ve yetenekleriyle Roma'nın yeni mücevherlerinden biri olabileceği vurgulandı.

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Galatasaray altyapısında futbola başlayan Yunus Akgün, bu sezon Fatih Terim tarafından A Takım kadrosuna alındı. Sağ kanatta görev yapan genç futbolcu Süper Lig'de 3 maçta 20 dakika forma şansı buldu ve 1 asist yaptı. Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke maçında son 5 dakikada sahaya girdi. (FutbolArena)

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Anahtar Kelimeler:
roma Galatasaray Yunus Akgün Monchi Cengiz Ünder

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