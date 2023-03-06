Roma Juventus maçında görülmemiş rekor! Juve'nin yıldızı Moise Kean oyuna girdikten 39 saniye sonra kırmızı kart gördü

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Gianluca Mancini'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Juventus, bazı gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi ve Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SAHADA 39 SANİYE KALABİLDİ

Öte yandan karşılaşmada oldukça ilginç bir rekora imza atılırken, bu olay ülkede gündem oldu. Mücadelenin 90. dakikasında Juan Cuadrado'nun yerine oyuna dahil olan Moise Kean, sahaya girer girmez rakibi Mancini ile bir ikili mücadele yaşadı. Yaşanan bu mücadelede rakibine yaptığı sert müdahale sebebiyle doğrudan kırmızı kart gören Kean sahada yalnızca 39 saniye kalabildi.

JUVE PUANSIZ KAPATTI

Roma, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarttı ve puan durumunda 65 puanlı lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. basamakta yer aldı. Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için ocak ayında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu haftayı puansız kapattı.

