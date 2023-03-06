SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Roma Juventus maçında görülmemiş rekor! Juve'nin yıldızı Moise Kean oyuna girdikten 39 saniye sonra kırmızı kart gördü

Roma Juventus maçında görülmemiş rekor! Juve'nin yıldızı Moise Kean oyuna girdikten 39 saniye sonra kırmızı kart gördü

06.03.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'da heyecan 25. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 25. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Roma, Olimpico'da ağırladığı Juventus'u Gianluca Mancini'nin golüyle mağlup etti. Öte yandan karşılaşmada Juventus'un yıldız ismi Moise Kean oldukça ilginç bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Roma Juventus maçında görülmemiş rekor! Juve'nin yıldızı Moise Kean oyuna girdikten 39 saniye sonra kırmızı kart gördü
Moise Kean

Moise Kean

İTA İtalya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip, Gianluca Mancini'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Juventus, bazı gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremedi ve Roma, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SAHADA 39 SANİYE KALABİLDİ

2023-02-23T181609Z_741573255_UP1EJ2N1EQU9T_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-NAN-JUV-REPORT

Öte yandan karşılaşmada oldukça ilginç bir rekora imza atılırken, bu olay ülkede gündem oldu. Mücadelenin 90. dakikasında Juan Cuadrado'nun yerine oyuna dahil olan Moise Kean, sahaya girer girmez rakibi Mancini ile bir ikili mücadele yaşadı. Yaşanan bu mücadelede rakibine yaptığı sert müdahale sebebiyle doğrudan kırmızı kart gören Kean sahada yalnızca 39 saniye kalabildi.

JUVE PUANSIZ KAPATTI

2023-02-23T195251Z_161192143_UP1EJ2N1J81EE_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-NAN-JUV-REPORT

Roma, bu galibiyetle puanını 47'ye çıkarttı ve puan durumunda 65 puanlı lider Napoli'nin 18 puan gerisinde 4. basamakta yer aldı. Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için ocak ayında İtalya Futbol Federasyonu'ndan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, bu haftayı puansız kapattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Juventus yendi, Pogba dünya futboluna geri döndü!Juventus yendi, Pogba dünya futboluna geri döndü!
Getafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGetafe forması giyen Enes Ünal, İspanya'yı birbirine kattı! 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı
Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''
Anahtar Kelimeler:
Serie A İtalya Juventus kırmızı kart son dakika kean stadio olimpico maçı maçın olimpico

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...

Liverpool'dan ManU'ya tarihi fark! Tam 7 gol...

Herkes Arda Turan'ı bekliyordu, Rıdvan Dilmen ters köşe yaptı!

Herkes Arda Turan'ı bekliyordu, Rıdvan Dilmen ters köşe yaptı!

Yaşananlara kalbi dayanamadı! Bursaspor'un hocası Amedspor maçında hastaneye kaldırıldı

Yaşananlara kalbi dayanamadı! Bursaspor'un hocası Amedspor maçında hastaneye kaldırıldı

Jürgen Klopp açıkladı, Galatasaraylıları heyecan sardı!

Jürgen Klopp açıkladı, Galatasaraylıları heyecan sardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.