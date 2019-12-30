Roma Kulübü, ABD'li milyarder Dan Friedkin'e satılıyor

Roma Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kulübün ana hissedarı James Pallotta'nın hisselerini (NEEP Roma Holding Spa) Friedkin Group’e satmak için görüşmeler yaptığı ancak henüz resmi bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

750 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA YAKIN

Financial Times, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Roma’nın borçlarıyla birlikte 750 milyon Euro'ya Friedkin Group’a satılması için anlaşmaya yakın olunduğunu duyurmuştu.

Milano borsasında işlem gören Roma’nın hisseleri açılışta yüzde 10’a yakın değer kazandıktan sonra TSİ 15.42’de yüzde 4,87 artış ile işlem görüyor.

(AA)

