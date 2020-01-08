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  4. Roma Kulübü, Mert Çetin sayesinde kayıp çocuğa buldu

Roma Kulübü, Mert Çetin sayesinde kayıp çocuğa buldu

İTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 20:49 | Son Güncelleme

Roma Kulübü, milli futbolcu Mert Çetin transferi ile duyurduğu kayıp ilanındaki kayıp çocuk bulundu.

Roma Kulübü, Mert Çetin sayesinde kayıp çocuğa buldu

İtalya Serie A takımlarından Roma’nın geçen yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Çetin, transferiyle sarı-kırmızılı kulübün kayıp çocuklara ulaşılmasına yönelik sosyal sorumluluk kampanyasına bir kez daha katkıda bulundu.

İtalyan ekibinin, Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla yeni transferlerini duyururken, yaptığı sosyal sorumluluk kampanyası, milli futbolcu ile bir kez daha amacına ulaştı.

Roma, geçen yıl 16 Ağustos’ta transferini açıkladığı Türk futbolcunun duyurusunu yaparken, aynı zamanda kayıp ilanı verdiği 15 yaşındaki bir İngiliz erkek çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yaptığı bu duyurunun ardından, Mert Çetin de Twitter’daki hesabından bir açıklama yaparak, "Kayıp çocukların bulunmasında payım olduğu için çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara sahip çıkalım. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bütün kulüplere örnek bir davranışta bulunan AS Roma kulübüme de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mert'in transfer duyurusunda gösterilen klip sayesinde, daha önce 23 Ağustos’ta yine İngiltere'de kaybolan 15 yaşındaki bir kızın bulunmasını sağlamıştı.

İtalyan takımı, Mert Çetin'in transferini 30 saniyelik bir görüntü eşliğinde sosyal sorumluluk kampanyasıyla duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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