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Roma maçı sonu olabilir! Yenilirse İsmail Kartal'a veda: İşte Aziz Yıldırım'ın istediği hoca

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından gözler Roma maçına çevrildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın teknik heyet ve futbolcularla yaptığı görüşmede takıma güvenini vurgularken kötü futbol konusunda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Roma karşılaşması öncesi İsmail Kartal için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Roma maçı sonu olabilir! Yenilirse İsmail Kartal'a veda: İşte Aziz Yıldırım'ın istediği hoca
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk 4 haftasında alınan iki mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştiriler artarken, gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma karşılaşmasına çevrildi. Beşiktaş derbisinde sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik heyet ve futbolcularla yaptığı görüşmeler dikkat çekti.

TAKIMA KRİTİK MESAJ

Roma maçı sonu olabilir! Yenilirse İsmail Kartal a veda: İşte Aziz Yıldırım ın istediği hoca 1

Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Aziz Yıldırım'ın öncelikle İsmail Kartal ile görüştüğü belirtildi. Fenerbahçe Başkanı'nın daha sonra oyuncularla toplantı yaparak derbi performansını değerlendirdiği aktarıldı.

Yıldırım'ın futbolculara yönelik konuşmasında bir yandan takıma olan güvenini vurguladığı, diğer yandan ise ortaya konan futboldan duyduğu rahatsızlığı açık şekilde dile getirdiği ifade edildi.

Başkanın oyunculara, “Size güveniyorum. Zamanla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak. Buna inancım tam” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"BİR DAHA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Roma maçı sonu olabilir! Yenilirse İsmail Kartal a veda: İşte Aziz Yıldırım ın istediği hoca 2

Aziz Yıldırım'ın destek mesajının ardından futbolculara derbideki oyun nedeniyle uyarılarda da bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı'nın, “Bu oyun size hiç yakışmadı. Taraftarımız önünde kazanmamız gereken bir maçtı. Oyundan ben de taraftar da hiç memnun değil. Bir daha böyle bir futbol görmek istemiyorum” dediği aktarıldı.

YENİLİRSE GÖNDERİLEBİLİR

Roma maçı sonu olabilir! Yenilirse İsmail Kartal a veda: İşte Aziz Yıldırım ın istediği hoca 3

Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde Dici Futbol kanalında değerlendirmelerde bulunan İrfan Yirmibeş ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Yirmibeş, Roma karşılaşmasının kötü sonuçlanması halinde Aziz Yıldırım'ın teknik direktör arayışına başlayabileceğini ve gündeme Antonio Conte'nin gelebileceğini savundu.

Yirmibeş, “Eğer Roma maçı kötü biterse Aziz Yıldırım Conte'yle masaya oturabilir. Evet Conte sezon ortasında bir takım almıyor, böyle bir huyu yok ama hoca ikna edilebilir ve Conte de kariyerinde bir ilk yaşayabilir.” ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Aziz Yıldırım Teknik Direktör Antonio Conte son dakika fenerbahçe
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