SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Ballon D’or 2026 adayları açıklandı! Messi de listede

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or için 2026 adayları açıklandı. 30 futbolcunun yer aldığı listede PSG’den 10 oyuncu bulunurken, ödülü 8 kez kazanan Lionel Messi de adaylar arasında yer aldı.

Ballon D’or 2026 adayları açıklandı! Messi de listede
Cevdet Berker İşleyen

Futbol dünyasında sezonun en çok merak edilen bireysel ödüllerinden Ballon d’Or için 2026 yılı adayları belli oldu. France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen prestijli ödül için 30 futbolcu yarışacak.

Ballon d’Or’un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla adaylar kamuoyuna açıklanırken, listede dünyanın önde gelen yıldızları yer aldı.

PSG’DEN 10 FUTBOLCU ADAY GÖSTERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzanan Paris Saint-Germain, aday listesine en fazla futbolcu gönderen takım oldu. Fransız ekibinden 10 oyuncu Ballon d’Or için aday gösterildi.

Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Ousmane Dembele’nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho ve Fabian Ruiz de listede kendisine yer buldu. Barcelona’dan PSG’ye transfer olan Ferran Torres’in de aday gösterilmesiyle Fransız ekibinin temsilci sayısı 10’a ulaştı.

Ballon D’or 2026 adayları açıklandı! Messi de listede 1

MESSİ YENİDEN LİSTEDE

Ballon D’or 2026 adayları açıklandı! Messi de listede 2

Ballon d’Or tarihinde 8 kez ile ödülü en fazla kazanan futbolcu olan Lionel Messi de 2026 adayları arasında yer aldı. Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız, kariyerinin ilerleyen döneminde de prestijli ödül için yarışmayı sürdürüyor.

DÜNYA YILDIZLARI LİSTEDE

30 kişilik aday listesinde Real Madrid’den Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior öne çıkarken, Erling Haaland, Rodri, Gabriel Magalhaes, Declan Rice ve William Saliba gibi Premier Lig yıldızları da adaylar arasında bulundu.

Barcelona’nın genç yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi de Ballon d’Or yarışında yer alırken, Bayern Münih’ten Harry Kane, Michael Olise ve Dayot Upamecano listeye dahil edildi. Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Inter’den Lautaro Martinez ve Al Nassr oyuncusu Sadio Mane de ödül için aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Erling Haaland, Rodri, Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba, Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Ferran Torres, Lautaro Martinez, Bruno Fernandes, Lionel Messi, Sadio Mane ve Julian Quinones.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma maçı sonu olabilir! Yenilirse İsmail Kartal'a veda: İşte Aziz Yıldırım'ın istediği hocaRoma maçı sonu olabilir! Yenilirse İsmail Kartal'a veda: İşte Aziz Yıldırım'ın istediği hoca
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon milli voleybolcuları kabul etti
Anahtar Kelimeler:
son dakika ballon d'or messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

OVP sonrası zam hesabı değişti: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

OVP sonrası zam hesabı değişti: Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.