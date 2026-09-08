Ballon D’or 2026 adayları açıklandı! Messi de listede

Futbol dünyasında sezonun en çok merak edilen bireysel ödüllerinden Ballon d’Or için 2026 yılı adayları belli oldu. France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen prestijli ödül için 30 futbolcu yarışacak.

Ballon d’Or’un resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla adaylar kamuoyuna açıklanırken, listede dünyanın önde gelen yıldızları yer aldı.

PSG’DEN 10 FUTBOLCU ADAY GÖSTERİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzanan Paris Saint-Germain, aday listesine en fazla futbolcu gönderen takım oldu. Fransız ekibinden 10 oyuncu Ballon d’Or için aday gösterildi.

Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Ousmane Dembele’nin yanı sıra Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho ve Fabian Ruiz de listede kendisine yer buldu. Barcelona’dan PSG’ye transfer olan Ferran Torres’in de aday gösterilmesiyle Fransız ekibinin temsilci sayısı 10’a ulaştı.

MESSİ YENİDEN LİSTEDE

Ballon d’Or tarihinde 8 kez ile ödülü en fazla kazanan futbolcu olan Lionel Messi de 2026 adayları arasında yer aldı. Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız, kariyerinin ilerleyen döneminde de prestijli ödül için yarışmayı sürdürüyor.

DÜNYA YILDIZLARI LİSTEDE

30 kişilik aday listesinde Real Madrid’den Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior öne çıkarken, Erling Haaland, Rodri, Gabriel Magalhaes, Declan Rice ve William Saliba gibi Premier Lig yıldızları da adaylar arasında bulundu.

Barcelona’nın genç yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi de Ballon d’Or yarışında yer alırken, Bayern Münih’ten Harry Kane, Michael Olise ve Dayot Upamecano listeye dahil edildi. Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, Inter’den Lautaro Martinez ve Al Nassr oyuncusu Sadio Mane de ödül için aday gösterilen isimler arasında yer aldı.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Marc Cucurella, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz, Erling Haaland, Rodri, Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba, Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Ferran Torres, Lautaro Martinez, Bruno Fernandes, Lionel Messi, Sadio Mane ve Julian Quinones.