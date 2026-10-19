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Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti

Çanakkale’deki Troya Müzesi’nden seçilen eserler, Roma’nın dünyaca ünlü simgesi Kolezyum’da ziyaretçilerle buluştu. 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri' başlıklı sergi, ağustos ayı sonu itibarıyla 2 milyondan fazla turisti ağırlarken, Troya’nın Roma’nın kuruluşuna uzanan tarihi ve mitolojik mirasını uluslararası arenaya taşıdı.

Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında yürütülen kültürel iş birliği projeleri kapsamında Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık geçmişi ışık tutan, Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nden çıkan eserler, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da sergilendi. Sergi, 11 Haziran'da başlayıp 18 Ekim'de son erdi.

Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti 1

Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören, Troya Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale Rehberler Odası (ÇARO) Başkanı Ercan Yavuz, TURSAB Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün ile basın mensupları kapanış öncesi sergiyi gezdi. Heyete, Kolezyum'dan Sorumlu Arkeolog ve Birim Yöneticisi Dr. Paola Quaranta da heyete eşlik etti.

Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti 2

"ROMA İLE İLGİLİ ESER BU SERGİDE"

Türkiye'nin son yıllardaki en önemli tanıtımlarından birinin İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldığını söyleyen Troya Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe, "Burada 5 bin yıllık Troya eserleriyle birlikte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Roma ile ilgili eser bu sergide sergilenmektedir. Bunun çok çok eskilere giden bir geçmişi var. Romalılar kendi atalarının Troya Savaşları'ndan sonra Anadolu'dan kaçan ve İtalya gelen Aeneas'a bağlamaktadırlar. Ve Roma'da Aeneas'la ilgili hem Troya'da hem de Anadolu'nun çeşitli antik yerleşim yerlerinde çok sayıda göreceğimiz eser bulunmaktadır. Bu eserler burada sergilenerek günümüz İtalyanlarının da geçmişlerini Roma'ya ve Troya'ya kadar uzattıklarını bize göstermektedir" dedi.

Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti 3

Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti 4

"2 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ GÖRDÜ"

Kolezyum'da 11 Haziran'dan itibaren Troya sergisinin ziyarete açıldığını söyleyen Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören, "Ağustos ayı sonlarına kadar Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere 2 milyondan fazla ziyaretçi gördü. Bu anlamda bizler için çok önemli bir sergi. Bence Kolezyuma gelen ziyaretçiler içinde çok güzel bir sürpriz. Çünkü her ne kadar buraya gelen ziyaretçi Roma tarihini görmek amacıyla gelse de Roma'nın asıl kuruluş sebebini, asıl kuruluşunu burada öğrenecekler. 2026 yılı ziyaretçi sayılarına baktığımızda Troya Müzesi özelinde oldukça iyi sayılar elde ediyoruz. Bence buradaki en büyük paylardan biri Troya'nın bu kadar popüler olması. Nitekim buradaki sergi de popülerliği açıklamakta" ifadelerini kullandı.

Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti 5

"HERKESE TANITMAYI AMAÇLIYORUZ"

Roma şehrinin kuruluşunda Troya'nın rolünü anlatan çok büyük ve başarılı bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Kolezyum'dan Sorumlu Arkeolog ve Birim Yöneticisi Dr. Paola Quaranta ise “Bu sergi ile Roma'nın kuruluş miti vücut buluyor. Köklerini Troya'dan alan bu mitolojik anlatıya göre Troyalı Prens Aeneas, Troya Savaşı'nın ardından bugün Lazio olarak adlandırılan bu bölgeye gelir ve yeni bir şehir kurar. Onun soyundan gelen ikizler Romus ve Remulus ise Roma şehrini kurarlar. Biz de bu sergideki arkeolojik eserler ile bu büyük ve önemli mitolojik hikayeyi Kolezyum'u ziyaret eden herkese tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

Roma’nın kuruluş sırrı ortaya çıktı! Troya detayı dikkat çekti 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Roma troya
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