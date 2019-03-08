SPOR

Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu

İTALYA HABERLERİ  | 08.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, teknik direktörü Eusebio Di Francesco'nun görevine son vermişti. İtalyan ekibinin yeni hocası ise Fulham'dan kovulan Claudio Ranieri oldu.

Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu

MYNET.COM | Eusebio Di Francesco ile yollarını ayıran Roma, yeni teknik direktörünü çabuk buldu. İtalyan ekibi, eski hocası Claudio Ranieri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Roma Başkanı Jim Pallotta, "Claudio'yu tekrar aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Sezonun geri kalanında çok maç kazanıp yeniden Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyoruz. Bu yüzden kulübü tanıyan, taraftarla iyi iletişim kurup, takımı motive edecek bir teknik adam aradık. Claudio, tüm bu özelliklere cevap veriyor ve yeni mücadele için fazlasıyla hevesliydi" dedi.

Ranieri ise Roma'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Roma aradığı zaman hayır demek imkansızdır" ifadelerini kullandı.

Kulüp efsanesi ve takım menajeri Francesco Totti ise "Claudio sadece, Roma'da doğup büyüyen ve kulübün taraftarı olan biri değil, aynı zamanda futbol dünyasının en tecrübeli isimlerinden biri. Bu sezon ilk 4'e girerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Önümüzde 12 lig maçı var ve mümkün olduğunca çok maç kazanmalıyız" şeklinde konuştu.

2009'dan sonra Roma'nın başına ikinci kez geçen 67 yaşındaki teknik adam, ilk lig maçına pazartesi günü Empoli karşısında çıkacak.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...
Hagi geri dönüyorHagi geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma Claudio Ranieri

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Yıldız isim transfer görüşmesini açıkladı

Yıldız isim transfer görüşmesini açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Cengiz Ünder'i şoke eden haber!

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Juventus yeni sezonun ilk bombasını patlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu

İşte Cengiz'in yeni hocası

Roma, Sportif Direktör Monchi ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...

Roma teknik direktörlüğü için Gheorghe Hagi iddiası

Hagi geri dönüyor

Roma, Eusebio Di Francesco ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

'Juventuslu oyuncular Atletico Madrid yenilgisi sonrası 60 kadınla parti yaptı' iddiası

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Andrea Pirlo'nun Juventus'un U23 takımının başına geçeceği iddia edildi

Pirlo geri dönüyor! İşte yeni görevi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.