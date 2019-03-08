Roma'nın yeni teknik direktörü Claudio Ranieri oldu

MYNET.COM | Eusebio Di Francesco ile yollarını ayıran Roma, yeni teknik direktörünü çabuk buldu. İtalyan ekibi, eski hocası Claudio Ranieri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Roma Başkanı Jim Pallotta, "Claudio'yu tekrar aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Sezonun geri kalanında çok maç kazanıp yeniden Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyoruz. Bu yüzden kulübü tanıyan, taraftarla iyi iletişim kurup, takımı motive edecek bir teknik adam aradık. Claudio, tüm bu özelliklere cevap veriyor ve yeni mücadele için fazlasıyla hevesliydi" dedi.
Ranieri ise Roma'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Roma aradığı zaman hayır demek imkansızdır" ifadelerini kullandı.
Kulüp efsanesi ve takım menajeri Francesco Totti ise "Claudio sadece, Roma'da doğup büyüyen ve kulübün taraftarı olan biri değil, aynı zamanda futbol dünyasının en tecrübeli isimlerinden biri. Bu sezon ilk 4'e girerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Önümüzde 12 lig maçı var ve mümkün olduğunca çok maç kazanmalıyız" şeklinde konuştu.
2009'dan sonra Roma'nın başına ikinci kez geçen 67 yaşındaki teknik adam, ilk lig maçına pazartesi günü Empoli karşısında çıkacak.
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