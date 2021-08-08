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Roma, sol bek transferini açıkladı

08.08.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma, Palmeiras'ın 23 yaşındaki Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı kadrosuna kattı.

Roma, sol bek transferini açıkladı

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdikten sonra transfer piyasasında hareketlenen Roma sol bek transferini de açıkladı.

İtalyan ekibi, Palmeiras'ın 23 yaşındaki sol beki Matias Vina ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Roma, Vina için Palmeiras'ta 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Palmeiras'ta bu sezon 20 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Roma'nın transferleri;

17.5 milyon euro: Eldor Shomurodov
13 milyon euro: Matias Vina
11.5 milyon euro: Rui Patricio
9 milyon euro: Roger Ibanez
6.75 milyon euro: Bryan Reynolds

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma
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