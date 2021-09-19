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Roma-Trabzonspor maçı İtalya basınında: 'Mourinho sahneye tamamen hakim'

19.09.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-1 kaybeden Trabzonspor elendi. İtalya basını Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu övdü.

Roma-Trabzonspor maçı İtalya basınında: 'Mourinho sahneye tamamen hakim'

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Roma, Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-1 kaybeden Trabzonspor elendi. İtalya basını Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu övdü.

Roma'nın 3 golünden birini atan Nicolo Zaniolo, maç sonrası yaptığı açıklamada "Mourinho harika bir teknik direktör. Her geçen gün kafamıza kazanma zihniyetini, asla pes etmemeyi yerleştiriyor" dedi.

Zaniolo, dünkü maçta 400 gün sonra ilk golünü atarak maçın yıldızlarından biri oldu.

Pandemi nedeniyle aylarca seyircisiz oynanan maçların ardından bu sezon stadyumlara kısıtlı sayıda da olsa taraftar alınmasının da futbolcuları olumlu etkilediğini söyleyen Zaniolo, "Zorlandığımız zaman kulübede Mourinho'yu görmek bize güç veriyor, taraftarlar sayesinde de koşmak daha kolaylaşıyor" diye konuştu.

Spor gazetesi Corriere dello Sport da maç sonucunu ilk sayfasından "Mourinho, Trabzonspor'u 3-0 yendi" başlığıyla verdi.

La Repubblica, Mourinho'nun yönetiminde Roma'nın oynadığı ilk 3 maçın tamamını kazandığını vurguladı ve "Teknik direktör sahneye tamamen hakim" diye yazdı.

maç

Corriere della Sera gazetesi de "Mourinho'nun direksiyon hakimiyeti tam gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

Roma merkezli Il Messaggero gazetesi maç sonucunu, "Mourinho'nun damgası gittikçe daha belirgin hale geliyor" diye yorumladı.

Sosyal medyada Roma taraftarları da maç sonrasında teknik direktör için "Bir numara", "Mourinho'dan masterclass" gibi ifadeler kullandı.

Jose Mourinho ise maçla ilgili en çok memnun kaldığı şeyleri "Mantalite, sonuç ve empati" diye açıkladı.

Roma'nın şimdiye kadar üç resmi maçta üç galibiyet almasıyla ilgili olarak da Mourinho, "Üç maç kazandık, 30 maç değil. Sakin olalım" dedi.

Mourinho ayrıca, "Trabzonspor gibi bir takımın Konferans Ligi'nde oynayamayacak olması üzücü. Kaliteli bir takım" diye konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden diğer takım olan Sivasspor da Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 5-0 yenilerek elendi. Sivasspor ilk maçta da kendi evinde sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

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