Roman Bürki kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Roman Bürki kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Sarı kırmızılı takım Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamadı ve sonrasında kaleci transferine yapmaya odaklandı. Galatasaray'ın hedefinde son olarak tecrübeli kaleci Roman Bürki bulunduğu söyleniyor. Peki Roman Bürki kimdir, aslen nereli?

ROMAN BÜRKİ KİMDİR?

14 Kasım 1990 tarihinde dünyaya gelen Roman Bürki, İsviçre vatandaşıdır. Futbola Young Boys altyapısında başlamıştır ve deneyimli isim, 2011-2014 yılları arasında Grasshoppers forması ile çıkış göstermiştir.

Ardından Freiburg'a transfer olmuştur ve 2014/15 sezonunu Bundesliga'da geçirmiştir. Freiburg'daki başarılı performansının ardından İsviçre Milli Takımı'na da seçilen Bürki, devlerin ilgi odağı haline gelmiştir. İsviçreli kaleci, 2015 senesinde Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olmuştur.

7 senedir Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki, geçen sezona dek ilk 11'in değişilmez ismiydi. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında formasını kaptırmış olan Bürki, Dortmund'un bu sezon başında Gregor Kobel'i 15 milyon Euro'ya transfer etmesinin ardından ise bir düşüş yaşamıştı. File bekçisi, Borussia Dortmund ile 3, Grasshoppers ile 1 kupa kazanan tecrübeli file bekçisi, İsviçre Milli Takımı formasını 2014-2018 seneleri arasında 9 kez giymiştir.



