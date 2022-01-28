SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Roman Bürki kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Roman Bürki kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Roman Bürki kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Roman Bürki kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

28.01.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katılacağı iddia edilen Roman Bürki'nin kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Son olarak Almanya'ya rotasını çeviren Galatasaray'ın hedefinde tecrübeli kaleci Roman Bürki'nin bulunduğu konuşuluyor. Peki Roman Bürki kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Roman Bürki hangi takımlarda oynadı? İşte futbolcu hakkında merak edilenler...

Roman Bürki kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Roman Bürki kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Sarı kırmızılı takım Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamadı ve sonrasında kaleci transferine yapmaya odaklandı. Galatasaray'ın hedefinde son olarak tecrübeli kaleci Roman Bürki bulunduğu söyleniyor. Peki Roman Bürki kimdir, aslen nereli?

ROMAN BÜRKİ KİMDİR?

14 Kasım 1990 tarihinde dünyaya gelen Roman Bürki, İsviçre vatandaşıdır. Futbola Young Boys altyapısında başlamıştır ve deneyimli isim, 2011-2014 yılları arasında Grasshoppers forması ile çıkış göstermiştir.

Ardından Freiburg'a transfer olmuştur ve 2014/15 sezonunu Bundesliga'da geçirmiştir. Freiburg'daki başarılı performansının ardından İsviçre Milli Takımı'na da seçilen Bürki, devlerin ilgi odağı haline gelmiştir. İsviçreli kaleci, 2015 senesinde Alman devi Borussia Dortmund'a transfer olmuştur.

roman-burki-bvb-1579597732-30116

7 senedir Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki, geçen sezona dek ilk 11'in değişilmez ismiydi. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında formasını kaptırmış olan Bürki, Dortmund'un bu sezon başında Gregor Kobel'i 15 milyon Euro'ya transfer etmesinin ardından ise bir düşüş yaşamıştı. File bekçisi, Borussia Dortmund ile 3, Grasshoppers ile 1 kupa kazanan tecrübeli file bekçisi, İsviçre Milli Takımı formasını 2014-2018 seneleri arasında 9 kez giymiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Undav kimdir, aslen nereli?Deniz Undav kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

İmamoğlu canlı yayında sitem etti: Bu fotoğrafta İBB niye yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...

Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...

Son dakika haberi: Bu teklifi Sergen Yalçın bile hayal edemezdi! Ersun Yanal'ın ardından...

Son dakika haberi: Bu teklifi Sergen Yalçın bile hayal edemezdi! Ersun Yanal'ın ardından...

Trabzonspor'un imza attırdığı isimlere şok!

Trabzonspor'un imza attırdığı isimlere şok!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.