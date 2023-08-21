YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Roman çiftler klasik araçlarla İzmit sokaklarında düğün konvoyu coşkusu yaşadı

Roman çiftler klasik araçlarla İzmit sokaklarında düğün konvoyu coşkusu yaşadı

21.08.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Roman çiftler için düzenlenen toplu nikah töreni öncesinde düğün konvoyu renkli anlara sahne oldu.

Roman çiftler klasik araçlarla İzmit sokaklarında düğün konvoyu coşkusu yaşadı

Klasik araçlarla şehir turu atan Roman çiftler, izmit’in sokaklarına renk kattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu nikah töreni ile 41 Roman çift dünya evine girdi. Gelin ve damatlar hayatlarının en güzel gününe hazırlanırken yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesi, önce çiftleri kuaföre götürdü. Kuaförden sonra düğün yemeğine götürülen gelin ve damatlar, aileleriyle birlikte yemek yedikten sonra klasik araçlarla şehir turu attı. Kornaların eşlik ettiği şarkılarla şehir turu atan çiftlerin düğün konvoyu kente neşe kattı. Yol kenarındaki vatandaşlar da Roman gençlerin mutlu gününü kutladı. Konvoy, 41 Roman çiftin toplu nikâhının kıyılacağı Seka Park Uçurtma Tepesi’nde son buldu. Seka Park Uçurtma Tepesi önüne danslar ve şarkılarla gelen gelin ve damatlar daha sonra nikah masasına oturdu. Toplu nikah töreni, Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın da hayır duaları ve mutluluk dilekleriyle çiftlerin nikahını kıydı. Nikahları kıyılan çiftlere mutluluk dileyen Başkan Büyükakın, “Allah aranızdaki muhabbeti daim etsin. Hz. Adem ve Hz. Havva gibi, Peygamber efendimiz ve Hazreti Hatice Annemiz gibi, Hz. Ali ve Hz. Fatma gibi bir evliliğiniz olsun. Elleriniz bu dünyada da, ahirette de ayrılmasın. Devletine, milletine, bayrağına bağlı evlatlarınız” olsun dedi.

Nikah akitlerinin tamamlanmasıyla 41 çift ile birlikte toplu fotoğraf çektirildi ve hediyeleri verildi. Başkan Büyükakaın’a her an yanlarında olduğunu ifade eden gelin ve damatlar, “Siz hep bizim yanımızda oldunuz. Bugün de nikahımızı kıydınız, bu güzel günü yaşamamıza vesile oldunuz. Bize babalık yaptınız. Allah sizden razı olsun. Teşekkürler Tahir Baba” ifadelerini kullandılar.

Roman Toplu Nikah Töreni akşam gerçekleştirilen konserle taçlandı. DJ Yılmaz, Serkan Nişancı ve Ceylan Koynat en güzel şarkılarını dünya evine giren Roman çiftler için seslendirdi. Seka Park Uçurtma Tepesi önünde gerçekleşen konsere yeni evli çiftler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde vatandaşlar ve yeni evli çiftler gönüllerince eğlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 26 düzensiz göçmen yakalandıBalıkesir'de jandarma operasyonlarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Sır Barajında gün batımı görsel şölen sunuyorSır Barajında gün batımı görsel şölen sunuyor
Mardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisiMardin'deki Gurs Vadisi'nde taze incir mesaisi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
19:58
Yatsı
21:26

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazartesi

Hacettepe eczanesi
Golcuk
Merve eczanesi
Golcuk
İrem eczanesi
Darica
Şirin eczanesi
Izmit
Özge eczanesi
Dilovasi
Genç eczanesi
Kandira
Kandemir eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.