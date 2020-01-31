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Roman çocuklara yarıyıl tatilinde yüzme eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 31.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Yavuz Selim Kültür Sanat Eğitim ve Spor Derneği iş birliğinde Roman çocuklara yüzme eğitimi verildi.Çocuklar verilen eğitimden yararlanarak yüzme öğrendi.

Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Yavuz Selim Kültür Sanat Eğitim ve Spor Derneği iş birliğinde Roman çocuklara yüzme eğitimi verildi.
Çocuklar verilen eğitimden yararlanarak yüzme öğrendi. Sosyal bir etkinlik çerçevesinde spor yapma imkanı elde ettiler. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi doğrultusunda yapılan eğitimlerde çocuklar arkadaşlarıyla beraber güzel zaman geçirdi. Canik 19 Mayıs Yüzme Havuzunda yapılan etkinlik çocukların yüzünü güldürdü.
Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz yapılan eğitim hakkında, “Türkiye’de 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bu çalışma oldu. Türkiye’de bir milyon kişiye yüzme öğretmek hedefi doğrultusunda biz de yola çıktık. Samsun’da 50

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