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Roman Neustadter: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Roman Neustadter Beşiktaş yolcusu... Yakın çevresine konuştuğu iddia edilen Neustadter, Abdullah Avcı ile Başakşehir'e transferi için anlaştığını ancak Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesiyle Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi.

Roman Neustadter: Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için ilginç bir transfer iddiası ortaya çıktı.

3 sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra sözleşmesi sona eren Rus futbolcu Roman Neustadter'in, büyük ihtimalle Beşiktaş'ta oynayacağını söyleyerek kendisine gelen teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

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Neustadter'in İstanbul'daki yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın M.Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söyleyerek 'Abdullah Avcı beni M.Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim. Menajerim bir kaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile görüşüp bu transferi olumlu veya olumsuz kesin sonuca bağlayacak. O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım. Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen tüm teklifleri şu an için askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur' dediği bildirildi.

İTALYAN KULÜBÜ LECCE BURAK YILMAZ'DA ISRARCI

Beşiktaş için bir diğer transfer iddiası da İtalyanlar tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta menajerler aracılığıyla Burak'la temasa geçen ancak ret cevabı alan Lecce, Burak konusunda ısrarcı olmayı sürdürüyor. İtalyan kulübünün başkanı Saverio Sticchi Damiani verdiği son demeçte, Burak Yılmaz konusunda çok istekli olduklarını ve bu transferi sportif direktörlerinin yürüttüğünü açıkladı. Sticchi Damiani, Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ertuğrul Ersoy'u da alacaklarını ifade ederken iki futbolcu da İtalyan gazetelerinin ilk sayfasında manşet olmaya devam ediyor. (DHA)

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