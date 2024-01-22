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Romanya açıklarında yan yatarak Kastamonu'ya kadar sürüklenen gemi limana yaklaştırıldı

AA AA
22.01.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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Romanya açıklarında yan yatarak Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklenen gemi çekilerek, İlyasbey Limanı'na yaklaştırıldı.

İlyasbey köyü açıklarına kadar gelen gemiyle ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde gemi İlyasbey Limanı'nın yakınına kadar çekildi.

Geminin yükünün düzeltilerek ilerleyen günlerde armatöre teslim edileceği öğrenildi.

Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre yükü ile hareket eden Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisi, Romanya açıklarında yük kayması sonucu yan yatmış, daha sonra sürüklenmeye başlayan gemideki 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatın Romanya makamları tarafından tahliye edildiği öğrenilmişti. Romanya açıklarından sürüklenen gemi 15 Ocak'ta Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu gemi liman

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