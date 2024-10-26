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Romanya Ligi'nde Mehmet Topal fırtınası! Geriden gelip kazandı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.10.2024 20:02
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Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 14’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Poli Iaşi’yi 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Topal’lı Ploieşti, maç fazlasıyla 22 puanla ikinci sıraya yükseldi. İşte detaylar...

Romanya Ligi'nde Mehmet Topal fırtınası! Geriden gelip kazandı...

Romanya Ligi’nin 14’üncü haftasında Petrolul Ploieşti, evinde Poli Iaşi’yi ağırladı. Ilie Oana Stadyumu’nda Sorin Dan Vadana’nın yönettiği maçı Mehmet Topal’ın öğrencileri, 1-0 geriden gelerek 3-1’lik skorla kazandı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

390933_ROMANYA-LIGI’NIN-14’UNCU-HAFTASINDA-PETR

Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Gheorghe Grozav, 53’üncü dakikada Alexandru Tudorie ve 88’inci dakikada Mario Bratu kaydetti. Poli Iaşi’nin tek golü ise 20’nci dakikada Mihai Bordeianu’dan geldi.

İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

390925_ROMANYA-LIGI’NIN-14’UNCU-HAFTASINDA-PETR

Öte yandan karşılaşmanın 38’inci dakikasında Poli Iaşi forması giyen Florian Kamberi, kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, ligdeki beşinci galibiyetini alarak 22 puanla maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 15’inci haftasında 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sepsi ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig Mehmet Topal son dakika
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