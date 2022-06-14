Romanya'nın Sibiu Ballet Theatre topluluğu İzmir Festivali'nde

İZMİR (AA) - Romanya'nın Sibiu Ballet Theatre topluluğu 35. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İzmir'de performans sergileyecek.

Dünya klasiklerinden Alexander Dumas'ın ölümsüz eseri "Kamelyalı Kadın"ın yeni uyarlamasını İzmirli sanatseverlerle buluşturacak topluluk, eserin genel provasını yaptı.

Bornova Kültür Merkezi'nde uluslararası üne sahip Mehmet Balkan'ın koreografisiyle 15 Haziran'da sahnelenecek eserin dekor ve kostümleri Türk sanatçılar Tayfun Çebi ve Gülay Korkut tarafından hazırlandı.

35. Uluslararası İzmir Festivali 22 Haziran'da Efes Antik Şehri Celsus Kütüphanesinde gerçekleştirilecek. Polonyalı keman sanatçısı Jaroslav Nadrzycki ve piyanist Joanna Zathey konseriyle devam edecek.

Festivalde ayrıca, 28 Haziran'da dünyaca ünlü Martha Graham Dans Tiyatrosu, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.



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