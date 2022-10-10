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Romatizmal hastalıklarda tedavi seçeneği günümüzde hızla artıyor

10.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu: - "Bu hastalıkları son yıllarda daha iyi tedavi etmemizi sağlayan seçeneklerimiz giderek artmaktadır. Romatoid artrit tedavisinde kullandığımız konvansiyonel diye isimlendirdiğimiz ilaçların yanı sıra biyolojik ilaçlar dediğimiz seçenekler mevcut" - "Sigara hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı gibi daha ağrı seyretmesine de yol açabilir. Bu nedenle ailesel yatkınlığı olduğu da düşünülen bireylerin sigara içmemesi, eğer içiyorsa bırakmaları, ağız hijyenlerinin iyi olması ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, aşırı kilo alımından kaçınılması önerilir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, romatizmal hastalıklarının tedavisini sağlayan seçeneklerin son yıllarda arttığını bildirdi.

Dernekten 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, sabahları yaklaşık bir saat veya daha fazla süren sabah tutukluğu ve eklemleri rahat kullanamama gibi bulgularla ortaya çıkan artrit her yaşta ve cinsiyette görülüyor.

Romatizmal hastalıkların bir grubunun temel tutulum yerinin eklemler olduğu ifade ediliyor. Bunların içinde en sık romatoid artrit ve spondiloartrite rastlanılırken bunların toplumda görülme sıklığı yaklaşık olarak yüzde 1 civarında olduğu belirtiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşifoğlu, sigara ve aşırı kilo alımından kaçınılmasını ve bu hastalığın mutlaka romatoloji doktorları tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Artritin en önemli bulgusunun eklemlerdeki şişlik, ağrı ve sabah tutukluğu olduğunu değinen Kaşifoğlu, "İltihaplı romatizmal hastalıklarda sabahları yaklaşık bir saat veya daha fazla süren sabah tutukluğu, eklemleri rahat kullanamama yakınması önemli bir bulgudur. Artritin yeterince tedavi edilememesi durumunda ise eklemlerde şekil bozukluğu ve fonksiyon kaybı gelişebilir. Tanıda en önemli nokta hastanın yakınmalarını dinlemektir. Ardından hastalıkla ilişkili laboratuvar testleri istenerek tanının doğrulanması hedeflenir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kaşifoğlu, eklem iltihabının doğru tanınması ve tedavi edilmesi durumunda klinik yakınmaların düzeldiğini ancak bunun için uzun süreli tedavi ve romatoloji hekiminin hastalığı takibinin gerektiğini kaydetti.

- Hastalara sigara içmeyin uyarısı

Erken tanı konulmayan veya doğru tedavi edilmeyen hastalarda eklemlerde kalıcı hasar gelişebildiğine, bu durumun hastanın eklem fonksiyonlarının bozulmasına ve hareketlerinde kısıtlanmaya yol açabildiğine dikkati çeken Kaşifoğlu, şöyle devam etti:

"Çevresel bazı faktörlerin iltihaplı romatizma gelişiminde katkısı olduğunu kesin bilinmektedir. Bunlar arasında en iyi bilinenleri sigara, diş eti hastalıkları ve kilo fazlalığıdır. Özellikle sigaranın romatoid artrit hastalığı ile ilişkisi pek çok çalışmada ortaya konmuştur. Sigara hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı gibi daha ağrı seyretmesine de yol açabilir. Bu nedenle ailesel yatkınlığı olduğu da düşünülen bireylerin sigara içmemesi, eğer içiyorsa bırakmaları, ağız hijyenlerinin iyi olması ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, aşırı kilo alımından kaçınılması önerilir."

Romatizmal hastalıkların günümüzde gayet başarılı şekilde tedavi edilebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Kaşifoğlu, "Bu hastalıkları son yıllarda daha iyi tedavi etmemizi sağlayan seçeneklerimiz giderek artmaktadır. Romatoid artrit tedavisinde kullandığımız konvansiyonel diye isimlendirdiğimiz ilaçların yanı sıra biyolojik ilaçlar dediğimiz seçenekler mevcuttur. Hastalığı takip eden romatoloji doktoru bu ilaç seçeneklerinin uygun olanlarını belirleyip tedaviye başladıktan sonra klinik bulgular zaman içinde hafifler veya kaybolur." değerlendirmesini yaptı.

- "Sıcak kaplıca veya banyolar hastalar için uygun değil"

Prof. Dr. Kaşifoğlu, hastaların bu konuda doğru bildiği yanlışlara değinerek, şunları ifade etti:

"Sanıldığının aksine kaplıcalar iltihaplı romatizmal hastalıkların tedavisine iyi gelmediği gibi klinik yakınmaların daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu nedenle hastalığın aktif olduğu dönemlerde kesinlikle sıcak kaplıca veya banyolar uygun değildir. Eklem kireçlenmesi denilen iltihaplı romatizması olmayan bireylerde sıcak su tedavide kısmen de olsa fayda sağlayabilir. Bu nedenle takip eden romatizma doktorunun yönlendirmesi önemlidir. Diğer yanlış bilinen bir nokta kortizon içeren ilaçlar ile ilişkili ön yargılardır. Kortizonlu ilaçların çok zararlı olduğu ve kilo aldırdığı düşüncesi önemli bir korkudur. Ancak uygun doz, süre ve ehil ellerde kullanıldığında bu grup ilaçlar hem çok işe yarar hem de istenmeyen etkileri az olur. Kortizonlu ilaçlar bir miktar iştahı açabilir. Bu nedenle fazla besin tüketilmesi kilo artışı ile ilişkilendirilir."

Eklem iltihabı nedeniyle çok sayıda ilaç kullanmak durumunda kalan hastaların daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için düzenli fiziksel egzersiz yapmalarını ve fazla kilo almamalarını öneren Kaşifoğlu, uzman olmayan kişilerden gelen ilaç önerilerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kaşifoğlu, kronik bir hastalığa sahip olmanın ve uzun süreli ilaç kullanmak durumunda kalmanın pek çok hasta açısından kaygı verici durum olduğunun altını çizerek, "Türkiye Romatoloji Derneğinin hazırlamış olduğu 'Romatizmatv' internet sitesi güvenilir ve doğru bilgi kaynağıdır. Hastalar bilgilenme için bu internet sitesinden faydalanabilirler. Çeşitli hasta gruplarının varlığı hastaların kendi tecrübelerini aktarabilmeleri açısından önemlidir. Ancak her bireyin hastalığı birbirinden farklı seyredebilir ve bir kişiye iyi gelen ilaç bir başkasında sorun yaratabilir. Bu açıdan tecrübe paylaşımı açısından hasta grupları önemlidir ama ilaç önerilerine itibar etmemekte fayda vardır." değerlendirmesinde bulundu.

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