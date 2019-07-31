Romatoid artrit ile diş eti rahatsızlığı birbiri ile bağlantılı olabilir

Diş eti hastalıkları; ağız içerisinde bulunan mikroorganizmalara, vücudun verdiği iltihabi yanıt sonucu oluşmaktadır. Bu iltihabi yanıt, kişiden kişiye ve o kişinin genel sağlık durumuna göre değişebilmektedir. Romatoid artrit ise; genetik olarak yatkın bireylerde, çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle ortaya çıkan, el ve ayak eklemleri gibi daha çok küçük eklemleri tutan, kronik, iltihaplı bir romatizmadır.

HER İKİ HASTALIK ARASINDA BAĞLANTI VAR!

Romatoid artrit ile diş eti hastalıkları arasındaki ilişki uzun zamandır araştırılmaktadır. Araştırmalarda eklem ve diş eti dokularında ve ayrıca onları etkileyen iltihabi süreçlerde ve risk faktörlerinde benzerlik tespit edilmiştir. Romatoid artritli kişilerin, daha fazla diş eti hastalığına yatkınlığı olduğunu ve aynı zamanda diş eti hastalığı olan kişilerin de, daha fazla romatoid artrite yatkınlığı olduğunu gösteren araştırmalar; bu konudaki çalışmaların artmasına neden olmuştur. Yapılan bir araştırmada, her iki hastalık arasında genetik bir bağlantı da tespit edilmiştir. Romatoid artritin eklemdeki bir proteinin değişimi sonrası, vücudun bu değişen proteine karşı yabancı bir yapıymış gibi saldırmasıyla başladığı düşünülmektedir. Diş eti hastalığına sebep olan bazı bakterilerin, bu protein değişimini tetikleyebileceğini gösteren araştırmalar da bulunmaktadır. Bu bulgular, ağızdaki bakterilerin aslında romatoid artritin bir nedeni olabileceği veya mevcut diş eti hastalığının romatoid artriti tetikleyebileceğini düşündürmektedir. Ancak bu sorular henüz tam olarak cevaplanamamıştır.