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Romelu Lukaku rekor kırdı!

İTALYA HABERLERİ  | 10.08.2020 22:59 | Son Güncelleme

Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku tarihe geçti! UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 9 maçta da gol atan tecrübeli golcü rekor kırdı!

Romelu Lukaku rekor kırdı!

Inter, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen'i konuk ederken Romelu Lukaku rekor kırdı!

  1. dakikada rakip fileleri havalandıran Belçikalı golcü, takımını 2-0 öne geçirdi. Opta'ya göre Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde üst üste dokuz maçta gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.
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