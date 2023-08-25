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Romelu Lukaku'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

25.08.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Romelu Lukaku için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle akılda kalan Romelu Lukaku yeni sezonda Suudi Arabistan Ligi'nde boy gösterebilir.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Mahrez, Benzema gibi yıldızların ardından Avrupa devlerinde forma giyen bir çok yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Son olarak Atalanta forması giyen Merih Demiral 20 milyon Euro karşılığında Al - Ahli'nin yolunu tutmuştu. Arabistan ekiplerinin yeni gözdesi ise Romelu Lukaku...

ASTRONOMİK TEKLİF

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Bir Suudi Arabistan takımı Chelsea'da olan Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istiyor. Senelik 60 milyon Euro'luk teklif yapılan golcü Arabistan'a gitmeye sıcak bakıyor. Yıldız golcü ile İtalyadan da bazı kulüpler ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Lukaku, 37 resmi maçta yer almış ve bunların 20'sinde ilk 11 başlamıştı. Toplamda 1988 dakika süre alan 30 yaşındaki futbolcu, 14 gol atarken 7 asist yaparak takımının skor yükünü taşımıştı.

Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler yer alıyor.

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