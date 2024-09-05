Römorktan üzerine fındık çuvalı düşen sürücü traktörden düşerek hayatını kaybetti

İlginç kaza, Kocaali ilçesi Kestenepınarı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Vedat Usta’nın üzerine fındık tarlasında kullandığı traktörün römorkundan fındık çuvalı düştü. Dengesini kaybederek yere düşen Usta, yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Vedat Usta’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Usta, Kestanepınarı Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.