Ronaldinho'dan Lamine Yamal'ın 10 numaralı formayı giymesi hakkında açıklama!

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, takımın genç yıldızı Lamine Yamal için gelen soruya cevap verdi.

"10 NUMARALI FORMA DOĞRU OYUNCUDA"

Kendisinin ardından Messi'nin ve şimdi de Lamine Yamal'ın 10 numaralı formayı giymesi hakkında konuşan Ronaldinho, "Şüphesiz. O dünyanın en iyilerinden biri. Henüz çok genç olabilir ama şimdiden inanılmaz şeyler yapıyor. Yani 10 numaralı forma doğru oyuncuda." dedi.

BARCELONA'YI İZLİYORUM

Barcelona efsanesi Ronaldo, Barcelona maçlarını sürekli takip ettiğini söyledi. Ronaldinho'nun övgü dolu ifadelerde bulunduğu 18 yaşındaki Lamine Yamal, bu sezon Barcelona'da 41 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı.