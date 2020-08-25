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Ronaldinho'nun 5 aylık esareti sona erdi! Artık serbest

FUTBOL HABERLERİ  | 25.08.2020 09:23 | Son Güncelleme

Ronaldinho'nun Paraguay'daki 5 aylık esareti sona erdi ve ülkeden ayrılma izni verildi.

Ronaldinho'nun 5 aylık esareti sona erdi! Artık serbest

Ronaldinho'nun Paraguay'daki esaret günleri sona erdi. Mahkemede Ronaldinho'nun serbest kalması için bir duruşma oldu.

Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışmak suçu nedeniyle Önce hapishanede ve ardından ev hapsinde olan Ronaldinho'dan savcılar, 90 bin dolar tazminat ücreti istedi. Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi.

Ronaldinho'nun ağabeyi Ronaldo Assis'ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.

Hem Ronaldinho hem de ağabeyinin ülkeden çıkışına izin verildi.

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