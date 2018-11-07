Ronaldinho'nun bankada sadece 6 Euro parası kaldı

Unutulmaz futbolcu Ronaldinho maddi açıdan sıkıntılı günler yaşıyor...Barcelona'da oynadığı dönemde golleri, yaptığı asistler ve süper tekniği ile tüm dünyanın beğenisini kazanan eski Brezilyalı oyuncunun banka hesaplarında sadece 6 Euro parası kaldı.

Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için yaklaşık 2 milyon Euro ceza kesilen ve bunu ödeyemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna da el konuldu.

(AKŞAM)

