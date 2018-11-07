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Ronaldinho'nun bankada sadece 6 Euro parası kaldı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.11.2018 08:11 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho büyük mali kriz yaşıyor. Bankada sadece 6 Euro parası kaldı.

Ronaldinho'nun bankada sadece 6 Euro parası kaldı

Unutulmaz futbolcu Ronaldinho maddi açıdan sıkıntılı günler yaşıyor...Barcelona'da oynadığı dönemde golleri, yaptığı asistler ve süper tekniği ile tüm dünyanın beğenisini kazanan eski Brezilyalı oyuncunun banka hesaplarında sadece 6 Euro parası kaldı.

Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için yaklaşık 2 milyon Euro ceza kesilen ve bunu ödeyemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna da el konuldu.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
ronaldinho barcelona Brezilya La Liga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bilmediğin işe girersen böyle olursun
Dünya devlerinden biri hiç 2 milyon euru yu ödeyemez mi ya hiç inanmadın
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