Ronaldinho'nun bankada sadece 6 Euro parası kaldı

Unutulmaz futbolcu Ronaldinho maddi açıdan sıkıntılı günler yaşıyor...Barcelona'da oynadığı dönemde golleri, yaptığı asistler ve süper tekniği ile tüm dünyanın beğenisini kazanan eski Brezilyalı oyuncunun banka hesaplarında sadece 6 Euro parası kaldı.
Brezilya'da izinsiz inşaat yaptığı için yaklaşık 2 milyon Euro ceza kesilen ve bunu ödeyemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna da el konuldu.
(AKŞAM)
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