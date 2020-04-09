Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi

Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira, hapis cezasına çarptırılmıştı.
İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon Dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.
(İHA)
Appiah'tan Fenerbahçe itirafı
Trabzon'da meydan okuma!
Yıldız futbolcu öyle bir şey yaptı ki...
'Aziz Yıldırım ikimize de sıkar, öldürürdü'
Koronavirüs sonucu belli oldu!
Koronavirüse yakalanmıştı...
'Futbol konuşmak pek mümkün değil'
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Rüştü Reçber'in son durumu!
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!
'Süper Lig'den teklif almadım'
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum