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Ronaldo: Beni ben yapan Beşiktaş'tı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.04.2019 08:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın unutulmaz defans oyuncusu Ronaldo Guiaro, Beşiktaş Dergisi'ne konuştu. "Beni ben yapan Beşiktaş'tı" diyen Ronaldo, "Favori maçım, Fenerbahçe'yi iki kafa golüm ile yendiğimiz maç. Bir hafta boyunca kafamı öpen kişi sayısını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ronaldo: Beni ben yapan Beşiktaş'tı

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski defans oyuncusu Ronaldo Guiaro, bir stoper olmasına rağmen attığı gollerle de adından sıkça söz ettirmişti.

Ronaldo'nun taraftarlardaki yeri ise, ilk sezonunda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle takımı 1-0'lık yenilgiden 2-1'lik galibiyete taşıyınca ayrı bir mertebeye ulaşmıştı.

Ronaldo Beşiktaş

İşte unutulmaz futbolcunun Beşiktaş Dergisi'nin nisan sayısındaki röportajı...

  • İlginçtir, Benfica'da 5, Beşiktaş'ta 5, ardından PAOK'ta 5 sene oynadım. Hepsinin sembolü Kartal olması da ayrıca ilginç. Ama siz varsınız diye söylemiyorum, beni ben yapan Beşiktaş'tı.

  • Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğimiz maçın yeri çok özel. Pancu kaleye geçince, gözlerimi kapatıp oynamıştım. Favori maçım, Fenerbahçe'yi iki kafa golüm ile yendiğimiz maç. Bir hafta boyunca kafamı öpen kişi sayısını bilmiyorum.

  • Bir futbolcu oğlum ve okuyan bir kızım var. Antrenörlük kursları alıyorum. Beşiktaş'ta antrenörlük yaptığımı hayal ederim arada sırada. Düş kurmak yasak değil ya!

  • Brezilya'da sadece Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yayınlıyorlar, gecenin bir vaktı izliyorum. Gecenin sessizliğinde mahalleyi ayağa kaldırıyorum gol attığımızda.

  • Oğlum Yunanistan ikinci liginde oynuyor. Senede bir onu ziyarete giderim ve mutlaka İstanbul'a uğrarım. Geldiğimde de Yasin ile tesislerde kalırım eski günlerin anısına. Otelde kral dairesi versen değişmem. Şimdiki futbolcular çok rahat, onlara anlatın bunları. Çok özleyeceksiniz Beşiktaş'ı.
    • Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
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    Anahtar Kelimeler:
    ronaldo Beşiktaş

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