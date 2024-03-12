Ronaldo boş kaleye kaçırdı, taraftara saç baş yoldurdu! Al Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ne penaltı atışları sonrası veda etti

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, sahasında Al-Ain ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Al Nassr'ın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlansa da ilk maç 1-0 Al-Ain galibiyetiyle sonuçlanması nedeniyle mücadele uzatmalara gitti.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Al Nassr'da Ayman Yahya, 98. dakikada kırmızı kart gördü ve uzatmalarda takımını 10 kişi bıraktı. Al-Ain, Sultan Al Shamsi ise 103. dakikada skoru 3-3'e getirdi. Al Nassr'da 118'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo hata yapmadı ve takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA

Al Nassr'ın 4-3'lük üstünlüğü sonrası penaltı atışlarına geçildi. Al-Ain, penaltılarda Al Nassr'a 3-1'lik üstünlük sağladı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Al Nassr ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

RONALDO BOŞ KALEYE ATAMADI

Öte yandan mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri 61. dakikada yaşandı. Kaleciden dönen topta Ronaldo bir anda topla buluşurken yıldız isim kale boş olmasına rağmen topu dışarı nişanladı ve taraftara saç baş yoldurdu.





