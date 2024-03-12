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  4. Ronaldo boş kaleye kaçırdı, taraftara saç baş yoldurdu! Al Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ne penaltı atışları sonrası veda etti

Ronaldo boş kaleye kaçırdı, taraftara saç baş yoldurdu! Al Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ne penaltı atışları sonrası veda etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 07:30
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Asya Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile sürdü. Al Nassr'ın Al Ain'i ağırladığı mücadelenin normal süresi 3-2 Al Nassr üstünlüğü ile tamamlanırken uzatma dakikaları da 4-3 tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Al Nassr turnuvaya veda ederken Ronaldo'nun faydalanamadığı bir pozisyon geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, sahasında Al-Ain ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Al Nassr'ın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlansa da ilk maç 1-0 Al-Ain galibiyetiyle sonuçlanması nedeniyle mücadele uzatmalara gitti.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

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Al Nassr'da Ayman Yahya, 98. dakikada kırmızı kart gördü ve uzatmalarda takımını 10 kişi bıraktı. Al-Ain, Sultan Al Shamsi ise 103. dakikada skoru 3-3'e getirdi. Al Nassr'da 118'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Cristiano Ronaldo hata yapmadı ve takımını 4-3'lük üstünlüğe taşıdı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA

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Al Nassr'ın 4-3'lük üstünlüğü sonrası penaltı atışlarına geçildi. Al-Ain, penaltılarda Al Nassr'a 3-1'lik üstünlük sağladı ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Al Nassr ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

RONALDO BOŞ KALEYE ATAMADI

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Öte yandan mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri 61. dakikada yaşandı. Kaleciden dönen topta Ronaldo bir anda topla buluşurken yıldız isim kale boş olmasına rağmen topu dışarı nişanladı ve taraftara saç baş yoldurdu.

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