Ronaldo'dan Real Madrid'e veda sözleri!

Real Madrid'in internet sitesinde yayımlanan mektupta, İspanya temsilcisindeki yıllarını hayatının en mutlu dönemi olarak tarif eden Ronaldo, kulüp ve kent için büyük şükran duyguları beslediğini ifade etti.

Taraflarına kendisine gösterdiği yakınlık ve sevgi için teşekkür eden Ronaldo, "Ancak, hayatımda yeni bir döneme girmenin zaman geldi ve bu yüzden kulübün transferimi kabul etmesini istedim. Bunan dolayı üzgünüm. Herkesten, özellikle de takipçilerimden beni anlamalarını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Real Madrid'de 9 yılın heyecan verici ve zorlu geçtiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Burada, benzersiz bir futbol hayatı yaşadığımı asla unutmayacağımı çok iyi biliyorum" ifadesini kullandı.

Real Madrid formasıyla sahada ve soyunma odasında muhteşem takım arkadaşlarına sahip olduğunu kaydeden 33 yaşındaki yıldız, "Çevremde, inanılmaz bir kalabalığın sıcaklığını her zaman hissettim. Real Madrid benim ve ailemin kalbini fethetti" şeklinde görüş belirtti.