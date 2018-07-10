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Ronaldo'dan Real Madrid'e veda sözleri!

İSPANYA HABERLERİ  | 10.07.2018 20:47 | Son Güncelleme

Real Madrid'den İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, veda mektubu yayımladı.

Ronaldo'dan Real Madrid'e veda sözleri!

Real Madrid'in internet sitesinde yayımlanan mektupta, İspanya temsilcisindeki yıllarını hayatının en mutlu dönemi olarak tarif eden Ronaldo, kulüp ve kent için büyük şükran duyguları beslediğini ifade etti.

Taraflarına kendisine gösterdiği yakınlık ve sevgi için teşekkür eden Ronaldo, "Ancak, hayatımda yeni bir döneme girmenin zaman geldi ve bu yüzden kulübün transferimi kabul etmesini istedim. Bunan dolayı üzgünüm. Herkesten, özellikle de takipçilerimden beni anlamalarını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"
Real Madrid'de 9 yılın heyecan verici ve zorlu geçtiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Burada, benzersiz bir futbol hayatı yaşadığımı asla unutmayacağımı çok iyi biliyorum" ifadesini kullandı.

Real Madrid formasıyla sahada ve soyunma odasında muhteşem takım arkadaşlarına sahip olduğunu kaydeden 33 yaşındaki yıldız, "Çevremde, inanılmaz bir kalabalığın sıcaklığını her zaman hissettim. Real Madrid benim ve ailemin kalbini fethetti" şeklinde görüş belirtti.

Kulübe, başkana, yöneticilere, takım arkadaşlarına, teknisyenlere, doktorlara ve tüm takım çalışanlarına teşekkür eden Ronaldo, mektubunu şöyle tamamladı:

"Transfer konusunda çok düşündüm ve yeni bir döneme başladığımı biliyorum. Ayrılıyorum ama nerede olursam olayım bu formanın, armanın ve Santiago Bernabeu'nun içimde olduğunu hissetmeye devam edeceğim. Herkese teşekkürler ve 9 sene önce stadyumda ilk defa söylediğim gibi sesleniyorum: Haydi Madrid."

100 MİLYON EURO 12 TAKSİTTE ÖDENECEK
Juventus, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bonservisi için İspanya temsilcisi Real Madrid'e 100 milyon Euro ödeyecek. Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bonservisi için Real Madrid'e iki sezon içinde 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ve FIFA kuralları çerçevesinde 12 milyon avroluk ek ödeme yapılacağı belirtildi.

FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan 33 yaşındaki Ronaldo ise Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İtalya basınında yer alan haberlere göre yeni sözleşmesiyle Portekizli yıldız, her sezon için 30 milyon Euro net gelir elde edecek.

Real Madrid'de 2009 yılından bu yana forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya temsilcisinde 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.

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