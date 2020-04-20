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  4. Ronaldo'dan umudu kesince Fatih Terim'e seslendi

Ronaldo'dan umudu kesince Fatih Terim'e seslendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Bursa’da 90 yıldır ailelerine ait Uluabat Gölü’nün ortasındaki Martı Adası'nı 17 milyon liraya satılığa çıkaran 65 yaşındaki Nedim Bulut, adanın koronavirüs salgınında bulunmaz bir karantina bölgesi olacağını söyledi.

Ronaldo'dan umudu kesince Fatih Terim'e seslendi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya rağmen adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer Türk teknik adam ve futbolculara çevirdi. Koronavirüsü yenme başarısı gösteren Fatih Terim'e seslenen Bulut, "Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır" dedi.

FATİH TERİM'E SESLENDİ

Koronavirüsü salgınının dünyada etkili olmasının ardından, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz´e bağlı Madeira’da, Atlantik Okyanusu’na bakan Ilha De Fuzeta adasında, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya aldı. Bu durumun dünyada gündem olmasının ardından, bir kaç kişinin adanın fiyatını sormak için aradığını ancak fiyatın yüksek gelmesi neticesinde arayanların vazgeçtiklerini anlatan Nedim Bulut, "Valla buradan bütün topçulara sesleniyorum. Mis gibi hava var Fatih Bey'e de sesleniyorum. Daha yeni iyileşti. Paraları varsa gelsinler ada burada, alsınlar. Hiç bir şeyleri kalmaz. Daha önce böyle bir şeyi ne gördük ne yaşadık. Bizim buralarda görülmemiş bir olay. Devletimizden Allah razı olsun. Ben 60 yaşına geldim böyle bir hastalık duymadım. Ama devletimiz sayesinde üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

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