Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testi yine pozitif çıkınca İtalya'ya dönmekten vazgeçti

Juventus forması giyen ve koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ülkesi Portekiz'de karantinada olan Cristiano Ronaldo, bir kez daha şaşırtan bir karar aldı.
İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre Ronaldo, Dybala'nın 4. kez koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Juventus'u aradı ve İtalya'ya dönmeyi ertelediğini söyledi.
Dybala'nın hala koronavirüs olması nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtilen Portekizli yıldızın bir süre daha Portekiz'de kalacağına yer verildi.
Koronavirüs nedeniyle İtalya'da liglere ara verilir verilmez ülkesi Portekiz'e giden Ronaldo, 50 gündür Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.
Ronaldo, bu süreç içinde birçok kez dışarıya çıkarken karantina kurallarına uymamış ve büyük tepki çekmişti. Yıldız futbolcunun Dybala mesajı ve İtalya'ya dönmeyeceğini belirtmesi de taraftarları arasında tepkiyle karşılandı.
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