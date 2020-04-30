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Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testi yine pozitif çıkınca İtalya'ya dönmekten vazgeçti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.04.2020 21:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sırasında ülkesi Portekiz'e giden ve 50 gündür burada kalan Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Paulo Dybala'nın testinin 4. kez pozitif çıkmasının ardından kulübü Juventus'a mesaj gönderdi ve İtalya'ya dönmeyi ertelediğini söyledi.

Juventus forması giyen ve koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ülkesi Portekiz'de karantinada olan Cristiano Ronaldo, bir kez daha şaşırtan bir karar aldı.

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre Ronaldo, Dybala'nın 4. kez koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Juventus'u aradı ve İtalya'ya dönmeyi ertelediğini söyledi.

50 GÜNDÜR PORTEKİZ'DEYDİ, BİR SÜRE DAHA KALACAK

Dybala'nın hala koronavirüs olması nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtilen Portekizli yıldızın bir süre daha Portekiz'de kalacağına yer verildi.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da liglere ara verilir verilmez ülkesi Portekiz'e giden Ronaldo, 50 gündür Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Ronaldo, bu süreç içinde birçok kez dışarıya çıkarken karantina kurallarına uymamış ve büyük tepki çekmişti. Yıldız futbolcunun Dybala mesajı ve İtalya'ya dönmeyeceğini belirtmesi de taraftarları arasında tepkiyle karşılandı.

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