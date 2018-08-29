Ronaldo La Liga ekiplerinden Real Valladolid'i satın alacak iddiası

İspanyol basını, 'Fenomen' lakaplı Ronaldo'nun Enes Ünal'ın yeni transfer olduğu Real Valladolid'i satın alacağını ileri sürdü. Radio Marca'nın haberine göre 23 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Anlaşma gerçekleşirse Ronaldo, Real Valladolid'in en çok hisseye sahip ortağı olacak.
Efsane 9 numaranın bu satın alım için 30 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor. Öte yandan bu satın almanın gerçekleşmesi halinde Ronaldo'nun kulübün başkanı olacağı, şu anki başkan Carlos Suarez'in ise kulüp CEO'su olarak görev yapması bekleniyor.
Enes Ünal'ın da kiralık olarak formasını giydiği Real Valladolid'in hisse devri için şu anki başkan Carlos Suarez daha önce Meksikalı iş adamı Ernesto Tinajero ile anlaşmış, ancak daha sonra anlaşmadan vazgeçmişti. (CNN TÜRK)
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